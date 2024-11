A primeira etapa da Sail GP, competição de vela por equipes, com catamarãs F50 de alto desempenho e que podem atingir até 100 km/h de velocidade, foi encerrada neste domingo (24), em Dubai. A disputa nos Emirados Árabes Unidos abre a temporada, que irá até o final de novembro de 2025, com um total de 14 etapas, incluindo uma no Rio de Janeiro.