Nadine Clausell será homenageada com Láurea HCPA na próxima segunda-feira

Nadine iniciou a trajetória no HCPA como residente no Serviço de Cardiologia, entre 1981 e 1984. Foi aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Cardiologia da UFRGS (1985-1989). Atuou como médica contratada do HCPA de 1985 a 1997. Nesse período, teve um afastamento para realizar o seu doutorado e pós-doutorado na Universidade de Toronto (1990-1994).

Desde 1997 é professora titular da Faculdade de Medicina da UFRGS. Foi coordenadora da Comissão de Transplantes do HCPA (1999-2001). Na área de pós-graduação, foi coordenadora (2001-2004) e membro da Comissão Coordenadora do PPG em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da UFRGS, que é sediado no HCPA, desde 2004. Assumiu a coordenação do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do HCPA no período de 2004 a 2012, quando também coordenou a Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) do Ministério da Educação (2005-2012). Posteriormente assumiu a vice-presidência Médica do HCPA de 2012 a 2016, e foi a diretora-presidente de 2016 a 2024, além de presidir o Conselho Diretor (atual Conselho de Administração) entre 2016 e 2018.