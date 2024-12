Decisão judicial que torna Caiado inelegível por oito anos tira da direita uma das suas principais alternativas para 2026

O movimento do PL de Goiânia pode ser interpretado como uma tentativa de matar dois coelhos com uma cajadada só. De um lado, tentar ganhar no tapetão uma eleição perdida no voto para Sandro Mabel e, de outro, tirar do jogo um candidato da direita com potencial para conquistar votos ao centro. É verdade que Caiado não tem a popularidade de Bolsonaro, mas também não pesa contra ele nenhuma das acusações graves que pesam contra o ex-presidente, acusado de tramar um golpe em 2022 para se manter no poder.