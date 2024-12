Vigarista se faz passar por Schirmer para extorquir interessados em cargos no secretariado de Melo

Se você receber pelo WhatsApp alguma mensagem de alguém que se identifica como Cezar Schirmer , convidando para ser secretário ou ocupar qualquer cargo no governo de Sebastião Melo, fique alerta . Há um golpista na praça se passando pelo secretário do Planejamento para extorquir incautos sedentos por uma vaguinha na prefeitura. E o mais incrível é que tem gente que cai .

Schirmer usou suas redes sociais para alertar que seu nome está sendo usado em um golpe. O criminoso entra em contato com a vítima escolhida, promete cargo em algum espaço de governo e, depois de uma conversa convincente e do envio de supostos documentos para assinar, pede um adiantamento em dinheiro a título de contribuição para o partido.

É conhecido na prefeitura o caso de um médico que foi contatado pelo vigarista com o convite para assumir a diretoria do Hospital de Pronto Socorro. Além da conversa sedutora, a quadrilha falsifica documentos, incluindo uma suposta indicação do MDB para o cargo e a minuta da nomeação, com timbre da prefeitura, e assinatura (falsificada) do prefeito.