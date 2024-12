Melo convida André Barbosa para continuar no secretariado

O secretário da Administração e Patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa, deverá ser confirmado no cargo, com aval de seu partido, o PL. Barbosa já conversou com o prefeito Sebastião Melo, mas o martelo ainda não foi batido, já que no quebra-cabeça da montagem do primeiro escalão ele poderá ser transferido para outra área.

Até agora, Melo confirmou apenas dois secretários: Leonardo Pascoal, atual prefeito de Esteio, na Educação e Cezar Schirmer, que poderá continuar no Planejamento ou ser remanejado para outra pasta.