Leite prega endurecimento das leis para combater criminalidade

No Fórum de governadores, Leite defendeu mudanças no Código de Processo Penal.

O combate à criminalidade e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta o poder de interferência da União nas políticas de segurança pública dos Estados pautaram a 16ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores, nesta terça-feira (10), em Brasília. O chefe do Executivo gaúcho, Eduardo Leite, pregou mudanças Código de Processo Penal para tornar mais efetivo o combate ao crime e repudiou a proposta do governo federal por entender que aumentaria a ingerência da União na competência dos Estados sobre segurança pública.

Leite destacou ainda que a proposta do governo Lula desconsidera boas práticas e resultados que têm sido obtidos por governos estaduais, como as reduções recordes de indicadores criminais obtidos pelo Rio Grande do Sul com o Programa RS Seguro. A partir da sua implantação, em 2019, o RS reduziu em mais de 80% os roubos de veículos e de 50% os homicídios.