O problema não é o celular

A lei que regulamenta o uso de celulares nas escolas públicas é o sintoma de uma realidade que vai além da tecnologia: vivemos uma gigantesca crise de autoridade. Quando o presidente da República precisa intervir em um tema que deveria ter sido resolvido antes em pelo menos duas instâncias, algo muito maior está em jogo. Os pais não conseguem controlar . Os professores também não. Lula Ex Machina surge e, de uma acarpetado gabinete em Brasília, salva a humanidade do caos. É revelador.

Quando pais e professores necessitam do poder opressivo do Estado para impedir seus filhos e alunos de fazerem mal e eles mesmos, uma luz vermelha se acende. Imagine o diálogo:

Sou absolutamente favorável à restrição do uso de celulares nas escolas . Mas também em casa, no restaurante, na praia.

Minha filha do meio estudava, até ano passado, em uma escola que obrigava os alunos a deixarem os aparelhos na porta da sala. Minha filha não curtiu a adoção da regra.

Alguns meses depois, espontaneamente, me disse: “Sabe que eu tô gostando...”. Explicou que conseguia prestar mais atenção nas aulas e interagir mais com os colegas.

Mas o que ponto central deste texto, que não pretende esgotar o tema, é discutir a competência do exercício da autoridade, não no sentido repressor e violento, mas como um ponto de segurança e de afirmação de valores para nossos filhos e alunos. Se é para que eles reclamem de alguém que os impôs algo correto, que seja, neste caso, dos pais e dos professores, não do presidente da República. Educar é, em grande parte, dizer “não”. E explicar porque, iluminando um “sim”.