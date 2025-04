Atualização reforça competitividade do Fiat Argo 2026. Fiat / Divulgação

O Argo 2026 avança no conforto e na segurança. As atualizações reforçam a posição e a competitividade de um dos compactos mais vendidos do país. Com quatro configurações, o hatch Fiat mantém os conjuntos propulsores com motores 1.0 e 1.3 e câmbios manual e automático.

Com reajuste de R$ 1.000, o Fiat Argo 2026 tem preços a partir de R$ 90.990, na versão de entrada 1.0 manual, a R$ 106.990, na topo de linha Trekking 1.3 CVT.

Lançado em 2017, o Argo soma mais de 550 mil unidades vendidas. Em 2024, foi o quinto carro mais vendido no país com 91 mil registros. Em fevereiro passado, o hatch Fiat ficou em quarto no ranking geral e segundo entre os hatchs com 6,3 mil emplacamentos.

Quatro versões, duas motorizações

- O Argo, desde que foi lançado, é referência dentro do segmento e um dos carros mais vendidos do Brasil – destaca o vice-presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, Frederico Battaglia.

O executivo ressalta o aprimoramento constante dos produtos da marca e destaca o design moderno e atraente do Argo. O que consolida o hatch como excelente opção dentro do seu segmento, para atender uma ampla gama de consumidores com o equilíbrio entre desempenho, conforto, tecnologia e custo-benefício.

Faróis full LED, luzes diurnas, auxiliares de neblina e sinalizadores em LED.

O novo conjunto óptico com farol full LED e auxiliar de neblina em LED é de serie nas versões Trekking e Drive 1.3 AT. Nas demais versões, as luzes diurnas (DRL) são em LED. As configurações Drive trazem retrovisores externos com acabamento na cor preto brilhante.

Interiores personalizados

Chave presencial, revestimento em couro e ar-condicionado digital opcionais.

O interior escurecido que era exclusivo da Trekking foi compartilhado com todas as versões. Nas configurações com central multimídia, a conexão com Android Auto, Apple Carplay e aplicativos é sem fio.

Os conjuntos propulsores das quatro versões permanecem inalterados. Nas versões 1.0, segue o três cilindros 1.0 flex de até 75 cv de potência e força (torque) de 10,7 kgfm combinado com o câmbio manual de cinco marchas.

Multimídia com tela de 7" e conexão sem fio.

As versões Drive 1.3 AT e Trekking 1.3 AT são equipadas com o motor de quatro cilindros 1.3 flex de até 107 cv de potência e força de 13,6 kgfm combinação com o câmbio automático contínuo variável (CVT).

Versões e preços

Configuração topo de linha Trekking 1.3 CVT.

Fiat Argo 2026

1.0 manual – R$ 90.990

Drive 1.0 manual – R$ 92.990

Argo Drive 1.3 CVT – R$ 102.990

Argo Trekking 1.3 CVT – R$ 106.990