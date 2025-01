Presidente Lula sanciona projeto que restringe uso de celulares em escolas

Lula, com o ministro da Educação, Camilo Santana, sancionou a legislação em ato no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou , nesta segunda-feira (13), a lei que restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas em todo o país. A proposta, de autoria do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em dezembro , após nove anos de tramitação no Congresso Nacional.

A cerimônia foi realizada às 16h, no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença de parlamentares que participaram da tramitação da medida. Lula sancionou o texto sem vetos, e as novas regras começarão a valer já no ano letivo de 2025. A regulamentação da legislação ficará a cargo do Ministério da Educação (MEC).