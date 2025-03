Melo anuncia ex-adjunto de Parcerias como número 2 da Educação municipal de Porto Alegre

Advogado terá como principal atribuição tentar melhorar as condições de infraestrutura das escolas.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo , anunciou nesta quarta-feira (5) o advogado Jorge Murgas como número 2 da Secretaria Municipal da Educação (Smed). Murgas é uma indicação do MDB, mesmo partido de Melo.

O advogado assume como secretário adjunto da Educação após passar o primeiro governo Melo como adjunto da Secretaria de Parcerias (focada em concessões e parcerias público-privadas). Como adjunto, Murgas responde ao titular da Educação municipal, Leonardo Pascoal, do PL, que antes era prefeito de Esteio.

A Smed já possui um secretário adjunto, Mauricio Cunha, que permanecerá no cargo. Na divisão de atribuições, Murgas terá como principal atribuição tentar melhorar as condições de infraestrutura das escolas da rede municipal. Murgas afirma que a ampliação de vagas em creche e pré-escola será feita usando os três formatos já adotados pela prefeitura:

— Nós temos a compra de vagas, temos as vagas da rede própria e temos as vagas da rede parceirizada, isto é, das organizações da sociedade civil que prestam serviço à prefeitura. As novas vagas da educação infantil que vamos abrir serão nos três eixos — disse Murgas.