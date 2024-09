Pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Sofia Sebben é a primeira estudante brasileira a receber o Prêmio Anual de Financiamento de Pesquisa de Tese. A premiação é promovida pela Sociedade de Pesquisa sobre Desenvolvimento Infantil (Society for Research in Child Development), dos Estados Unidos. O resultado foi divulgado no dia 19 de setembro.