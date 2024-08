Apesar da ausência de dados oficiais, especialistas gaúchos já têm observado casos de complicações, hospitalizações e até mortes pelo uso de cigarro eletrônico no Rio Grande do Sul. Essas informações foram apontadas em uma enquete informal realizada pela Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul (SPTRS) com seus sócios para nortear ações relacionadas aos dispositivos conhecidos como vapes.