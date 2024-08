O projeto de lei que permite a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil deve ser votado no início de setembro pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, após ser adiado novamente nesta terça-feira (20). Caso seja aprovado no Congresso Federal, a venda passará a ser permitida, mesmo com a atual proibição da agência reguladora.