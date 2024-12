Crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer recebem presentes e visita do Papai Noel: "Vocês são muito corajosos"

Músicas natalinas e uma contagem regressiva antecederam à entrada do Papai Noel na sala de recreação da oncologia pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), na tarde desta quarta-feira (18). Recebido com entusiasmo, o bom velhinho disse ao microfone:

— Vocês são muito corajosos!

A sequência foi uma distribuição de presentes a 14 crianças e adolescentes que realizam tratamento na instituição. A festa é organizada há mais de 20 anos pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre, em colaboração com os hospitais parceiros.

Além do Clínicas, o Hospital da Criança Santo Antônio e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) também receberam a atividade neste ano.

Mariah Luna de Paula da Silva, 8 anos, faz tratamento desde abril no Clínicas, após exames indicarem um tumor na glândula suprarrenal com metástase nos dois pulmões. Tímida, ela precisou da ajuda da mãe para contar quais presentes tinha recebido momentos antes.

— Gostei mais da boneca, achei muito bonitinha — relatou a menina, moradora do bairro Partenon, na Capital.

Estefani Guterres da Silva, 16 anos, começou a sentir uma forte dor no joelho direito em setembro de 2023. Análises constataram um tumor ósseo na região. Após sessões de quimioterapia, a decisão médica foi amputar parte do membro.

— Foi uma fase horrível para mim, eu não estava aceitando. Só pedia a Deus para me livrar daquela dor — contou a moradora de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Nesta quarta, Estefani foi uma das pacientes a receber presentes no hospital, entre eles, gloss labial, maquiagem, fone de ouvido, nécessaire, boné e camiseta.

— É a primeira vez que participo. Achei muito legal o Papai Noel e as crianças felizes e unidas recebendo presentes. Adorei tudo o que ganhei — relatou.

Germano Hofler, 47 anos, é o Papai Noel do instituto desde 2009. Ele fez uma amputação na perna direita aos 17 anos, em tratamento de um tumor ósseo. Foi nessa época que o ICI entrou na vida dele. Já adulto, decidiu seguir no local como voluntário em atividades que vão desde a conversa com pacientes até a participação em eventos.

— O mais legal é receber abraços carinhosos e sinceros das crianças e das famílias. Fui paciente e sei o quanto é difícil. Gosto de me apresentar como Papai Noel porque é um símbolo da esperança — pontuou o técnico-judiciário.

Psicóloga do instituto, Roberta Marques Medeiros disse que eventos como festas de Natal – de troca, interação e celebração – fortalecem o sentimento de pertencimento das crianças e adolescentes.

— É fundamental proporcionar a eles a construção de uma imagem positiva durante o tratamento. Também reduz o estresse e a ansiedade provocada pela hospitalização — explicou.

Outro objetivo da ação é “oferecer o lúdico” para quem se trata no hospital, conforme Vera Regina Serpa Sabarros, oncologista pediátrica do Clínicas:

— É importante que a infância esteja presente no tratamento. Fazemos isso sempre que podemos por meio de festas e recreação.

O que é o ICI

O Instituto do Câncer Infantil é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter médico-científico, assistencial, de ensino e desenvolvimento técnico. Em 2024, conta com 418 voluntários que atuam em diferentes áreas. Em 2023, realizou 24.684 atendimentos, teve 521 pacientes e 1,5 mil familiares assistidos, de 153 municípios gaúchos.