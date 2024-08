Oitenta entidades da área da saúde assinam uma nota oficial, emitida na segunda-feira (19), reiterando posição contrária à mudança na regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil. As instituições defendem que a possível aprovação do projeto de lei que permite a venda dos dispositivos conhecidos como vapes “é uma grave ameaça à saúde pública brasileira e de toda sua população”.