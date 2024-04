A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, por unanimidade de votos, na tarde desta sexta (19) manter a proibição da fabricação, importação e comercialização dos cigarros eletrônicos no Brasil. Em reunião na manhã desta sexta-feira (19), a diretoria do órgão anunciou, ainda, a criação de novas medidas, como campanhas educativas em parceria com o Ministério da Educação, e reforço na fiscalização.