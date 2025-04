Diretor que anunciou fechamento da emergência do HPS de Canoas por falta de médicos é exonerado do cargo

HPSC foi severamente atingida pela enchente em 2024. Gustavo Garbino / PMC

O diretor técnico do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, Álvaro Fernandes, foi exonerado pela prefeitura nesta tarde de segunda-feira (31). Em ofício, o médico disse que a instituição iria suspender os atendimentos de emergência a partir desta terça-feira (1º).

Um dos motivos para a suspensão seria a falta de médicos, provocada pelo atraso nos salários desde dezembro. No documento, Fernandes aponta que "há insuficiência técnica em escalas médicas em setores essenciais e prioritários para a assistência médica". O texto diz ainda que o serviço será restabelecido quando as escalas médicas forem restauradas.

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, Fernandes relatou que o HPS estava com falta de 10 a 15 profissionais para a escala de abril. Ele pontua que a casa de saúde atende casos de alta complexidade e que, por isso, não pode ficar sem equipe.

— O HPS é referência para mais de cem municípios do trauma. E para atender qualquer tipo de trauma eu tenho que contar desde uma sutura simples até um ferimento craniano que leva ao bloco cirúrgico. Eu não posso contar com a sorte na emergência. Então eu preciso ter toda a equipe a postos, 24 horas, para atender qualquer tipo de paciente que chegue na (sala) vermelha — explica.

Segundo o ex-diretor, a falta de pagamento dos profissionais era um dos motivos para o não comparecimento dos médicos. Fernandes disse que parte dos profissionais que atendiam eram contratados como Pessoa Jurídica (PJ) e que, com a ausência de pagamento, eles optavam por atender em outras unidades em que recebessem em dia. Logo após a entrevista, ele foi demitido pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que gere o hospital.

A estrutura do HPS, que fica no bairro Mathias Velho, foi totalmente afetada pela enchente de maio. Desde então, a ala de urgência e emergência está atendendo na estrutura do Hospital Nossa Senhora das Graças. Casos de baixa e média complexidade são atendidos no ambulatório do HPS. Atualmente, a sede passa por reformas e a previsão é de que a obra seja concluída no mês que vem e que a antiga sede volte a receber pacientes em junho.

Prefeitura garante atendimento

O secretário de saúde de Canoas, Eduardo Bermudez, garantiu que não haverá o fechamento da emergência. Segundo ele, o IAHCS firmou novos contratos para garantir que haverá profissionais disponíveis. Bermudez disse, inclusive, que estará pessoalmente no hospital na terça-feira (1º).

— Temos outras empresas para cumprir com os plantões e as equipes que são necessárias. Temos novas equipes e estamos lidando com essas novas equipes no HPS de Canoas. O que precisamos saber é que não haverá interrupção — afirmou o secretário.

Prefeitura diz ofício foi "ato isolado"

Em nota, a Secretaria de Saúde de Canoas afirma que "não haverá suspensão, descontinuidade ou prejuízo no atendimento às pessoas que necessitarem buscar os serviços de urgência e emergência no HPSC". Segundo o texto, o ofício assinado pelo diretor técnico do HPS foi "um ato isolado do funcionário, não reconhecido pela SMS ou pela empresa que administra o Hospital de Pronto-socorro".

Veja a nota na íntegra

"A Prefeitura Municipal de Canoas, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que os atendimentos no Hospital de Pronto-socorro de Canoas (HPSC) estão mantidos.

Não haverá suspensão, descontinuidade ou prejuízo no atendimento às pessoas que necessitarem buscar os serviços de urgência e emergência no HPSC.

O documento que circula dando notícia de uma declaração de impossibilidade técnica, informando o fechamento temporário da porta de emergência, assinado pelo diretor técnico, é um ato isolado do funcionário, não reconhecido pela SMS ou pela empresa que administra o Hospital de Pronto-socorro.

As empresas que prestam serviços médicos hospitalares já estão sendo substituídas por empresas que manterão a continuidade e a normalidade na prestação do serviço.

A gestão da SMS trabalha com seriedade e responsabilidade, apresentando soluções aos profundos problemas deixados pela administração anterior do Município.

A Prefeitura reitera que a Secretaria Municipal de Saúde tem como valores supremos o respeito e a dedicação máxima à comunidade. Seu compromisso é buscar manter o cuidado e a elevada qualidade da prestação das ações e serviços de saúde aos cidadãos, garantindo dignidade, segurança, promoção da saúde com eficiência e salvaguarda da vida, sempre tendo como norte os princípios do humanismo e do acolhimento integral."