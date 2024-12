Após atraso, Ministério da Saúde confirma chegada de vacina infantil contra a covid-19 no RS

O Ministério da Saúde confirmou, na noite desta quarta-feira (18), o envio de um novo lote da vacina infantil contra a covid-19 ao Rio Grande do Sul. Serão recebidas 46 mil doses do imunizante, direcionadas ao público de zero a cinco anos de idade. A chegada das vacinas, inicialmente prevista para a tarde desta quarta, sofreu atraso devido a ajustes operacionais da companhia aérea responsável pelo transporte.

Os imunizantes devem passar a noite em um freezer no aeroporto Salgado Filho. Segundo a assessoria do Ministério, a entrega das doses à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul ocorre nesta quinta-feira (19). As doses devem chegar durante a manhã à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de imunizantes (Ceadi).

Com o atraso, ainda não há uma definição sobre a quantidade de doses que cada cidade vai receber. A Secretaria da Saúde só decide sobre a partilha após a chegada dos lotes.

Em Porto Alegre, o estoque atual de vacinas infantis já se esgotou. Mesmo com a chegada e a distribuição das 46 mil doses, seguirá sem estoque disponível para crianças entre seis e 11 anos por tempo indeterminado.

Para pessoas de 12 anos ou mais, os postos de saúde do Rio Grande do Sul receberam 60 mil doses da vacina indiana Serum. Em Porto Alegre, os imunizantes começaram a ser aplicados na terça (17). Houve registro de fila nas unidades de saúde. A capital recebeu 6 mil unidades, isto é, 10% do total.