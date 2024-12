Postos de saúde têm filas em Porto Alegre para aplicação de nova vacina contra a covid-19

As 6 mil doses de vacina contra a covid-19 começaram a ser disponibilizadas ao público em 15 unidades de saúde da Capital nesta terça-feira (17). A aplicação é oferecida para pessoas acima de 12 anos dos grupos prioritários . Desde cedo, o movimento foi intenso nos postos . A reportagem de Zero Hora circulou por alguns deles e confirmou a situação.

Na unidade de saúde Modelo, no bairro Santana, por exemplo, havia uma fila com cerca de 30 pessoas aguardando. A grande maioria do público era de idosos. A situação encontrada no posto de saúde Santa Marta, no Centro Histórico, foi muito semelhante.