Porto Alegre recebe 6 mil doses de vacina indiana contra covid-19 nesta sexta-feira

Na tarde desta sexta-feira (13), Porto Alegre recebe 6 mil doses da nova vacina indiana contra covid-19 . De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (SES), ao todo, estão sendo distribuídas entre os municípios gaúchos 60 mil vacinas produzidas pelo laboratório Instituto Serum, da Índia.

Das 90 mil doses que chegaram ao Rio Grande do Sul na semana passada , a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) ficará com 30 mil doses para futuras entregas , conforme a solicitações dos municípios.

Distribuição

Segundo a SES, a distribuição ocorrerá com base nos levantamentos de necessidade que as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) realizaram junto aos municípios. Veja quanto será destinado a cada regional:

Novas orientações

Com a inclusão de um novo imunizante no Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Ministério da Saúde atualizou as orientações para a vacinação contra a covid-19 no Brasil em 2025. A pasta divulgou, na quinta-feira (12), as diretrizes que entrarão em vigor.