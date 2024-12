Butantan pede à Anvisa registro de vacina que é a primeira do mundo em dose única contra a dengue

O imunizante é o primeiro contra a dengue que pode ser aplicado em dose única . De acordo com o diretor, a vacina deve estar disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) ainda no primeiro quadrimestre de 2025 .

— Agora, as próximas etapas incluem a avaliação por parte da Anvisa, que já iniciou a análise desde o começo do ano. Após a aprovação da Anvisa, ainda haverá a etapa de definição de preço, realizada por uma câmara específica de medicamentos, e, por fim, a incorporação ao SUS, por meio da Conitec. Nossa expectativa é que, já nos próximos meses, no primeiro trimestre do ano que vem, todas as autorizações estejam concluídas — detalhou.