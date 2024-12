A violência do bullying na escola

Na brincadeira, todos se divertem com a atividade; no bullying, a ação gera sofrimento, visando intimidar ou humilhar o outro, só há prazer para quem pratica a violência.

Atualmente, falamos da violência escolar como um fenômeno que afeta a comunidade educacional e pode ser caracterizada de diversas maneiras. Temos exemplos de violência praticada contra professores, estudantes contra estudantes ou contra as instituições de ensino. Trabalhando na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, dedicamos um olhar atento e observador às características singulares de cada criança, bem como aos movimentos de grupo, das turmas e suas relações dentro do espaço escolar.

Entendemos que, na brincadeira, todos se divertem com a atividade, enquanto no bullying a ação gera sofrimento, visando intimidar ou humilhar o outro, só há prazer para quem pratica a violência. Estas atitudes podem ser físicas ou verbais, repetitivas e intencionais e, ainda, exercidas por uma ou mais crianças.

Casos de bullying na escola permeiam notícias do nosso cotidiano, e precisamos falar e conhecer um pouco mais sobre isso. Muitas pessoas ainda acham que as vítimas são sensíveis demais ou que estão de exagero. Escutamos ainda que “não passa de brincadeira de criança”, então é importante salientarmos que brincadeira não envolve agressão ou danos emocionais .

Já no bullying, veremos uma relação desigual de poder entre os envolvidos, só o agressor está se divertindo e tendo prazer, é uma situação que machuca e deixa muitas cicatrizes emocionais. No bullying, a ação é repetitiva, intencional, e o comportamento é agressivo.

O que não podemos é ficar passivos a tais movimentos, pois como educadores sabemos que minimizar atitudes tanto virtuais como presenciais, considerando como “brincadeiras”, pode causar muitos danos emocionais no desenvolvimento do indivíduo, como autoestima afetada, transtornos de atenção e concentração, baixo rendimento, dificuldade de ir para escola, agressividade e dificuldades de relacionamento social. Além disso, o bullying contamina a comunidade escolar com ansiedade e medo. Por isso, se faz necessário um trabalho de prevenção com as famílias e os educadores das escolas, a fim de controlar os comportamentos agressivos nos espaços de socialização da infância e adolescência.