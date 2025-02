Com que idade somos velhos?

Com a expectativa de vida crescendo a cada ano, dar as boas-vindas à velhice ao apagar as velas aos 60 é bem questionável. carlostomaz / stock.adobe.com

Carla Rojas Braga (*)

Diversas pesquisas, em países diferentes, concluíram que, dependendo de para quem você pergunta, a definição do que é velho irá variar de acordo com os sentimentos e a idade da pessoa que está sendo questionada.

As pesquisas também mostram que, à medida que a expectativa de vida para os humanos aumenta, também aumenta nossa percepção da idade que consideramos "velha".

Temos mais medicamentos, estilo de vida e prevenção de doenças do que nunca. Agora temos vacinas para quase tudo. Já estão sendo testadas até vacinas para prevenção de alguns tipos de câncer, como o de próstata. Temos mais ciência promovendo práticas de vida saudáveis, que nos mantêm mais jovens por mais tempo.

Então, quando você é considerado velho?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita que a maioria dos países desenvolvidos caracteriza a velhice a partir dos 60-65 anos. O Fórum Econômico Mundial (WEF) definiu recentemente a velhice por meio de uma nova medida chamada "idade prospectiva", que analisa o número médio de anos que as pessoas ainda têm de viver. Portanto, de acordo com o WEF, velhice não começa aos 60, como no Brasil, mas sim quando as pessoas têm em média apenas mais 15 anos para viver.

Outros países

Que idade é considerada "velha" em outros países?

A maior parte da Europa tem pontos de vista semelhantes aos da OMS, acreditando que a velhice começa ao redor dos 65 anos. Nos EUA, você é considerado velho entre 70 e 71 anos para os homens e de 73 a 75 anos para as mulheres. Na Itália, uma pessoa é considerada idosa a partir dos 75.

Há pouco menos de uma década, no Reino Unido, as pessoas acreditavam que a velhice começava aos 59. No entanto, uma pesquisa realizada em 2018 descobriu que os britânicos acreditavam que você é considerado velho aos 70.

Há uma década, a Turquia considerava 55 o início da velhice, porque a expectativa de vida média do país na época era de 72. Agora, porém, com um boom inesperado de pessoas com mais de 65 anos, você é considerado velho quando atinge os 70.

O Fórum Econômico Mundial definiu recentemente a velhice por meio de uma nova medida chamada 'idade prospectiva'

Pensão do governo

Nos países em desenvolvimento, a idade em que você é considerado idoso é quando você pode começar a receber alguma forma de pensão do governo.

Na China, a idade de aposentadoria é 60 para homens e 50 para mulheres trabalhadoras, ou para funcionárias públicas, 55. Já a Índia tem uma das idades de aposentadoria mais baixas da Ásia, 58. Na Líbia, a idade de aposentadoria foi elevada de 65 para 70 anos.

Em muitos casos, parece que a ideia de velhice no mundo aumentou para 65-70 anos. Na Austrália, a idade de aposentadoria atual é de 67 anos; porém, espera-se que aumente nos próximos anos. O governo também está pressionando para que os idosos continuem trabalhando por mais tempo.

Percepção distorcida

Apesar do aumento da expectativa de vida e da determinação dos governos sobre o que é ser idoso ter aumentado, os jovens parecem continuar a pensar que ficamos velhos logo após a adolescência.

Uma pesquisa do ano passado nos Estados Unidos descobriu que os adultos jovens têm uma visão diferente do que é considerado velho. Muitos acreditam que a velhice chega aos 50 e a meia-idade começa aos 30.

O principal pesquisador do estudo achou interessante que tantos jovens tivessem uma percepção distorcida do envelhecimento. O estudo descobriu que a percepção da velhice muda conforme você envelhece.

Portanto, quanto mais você envelhece, mais provável é que se sinta mais jovem por mais tempo, que queira mudar sua aparência para também parecer mais jovem, assim como mudar seus interesses e as atividades das quais participa.

Assim, algumas pessoas mais velhas tendem a se dissociar de grupos de idosos para que não vivenciem os estereótipos negativos de ser velho.

Leia Mais Por que os idosos têm mais dificuldades para beber água; entenda a condição

A situação na Austrália

Uma empresa de pesquisa de mercado, a Ipsos, também pesquisou 30 países para ver como as percepções de idade diferem entre os povos.

A pesquisa descobriu que os australianos percebem a velhice quase da mesma forma que os povos de países mais pobres, ou seja, quando você começa a receber a pensão do governo.

Embora a Austrália tenha uma alta expectativa de vida, o país é muito negativo em relação ao envelhecimento. Aparentemente, os australianos não gostam nada, nada de envelhecer. Apenas cerca de 29% dos australianos está otimista sobre o envelhecimento. Isso é inferior à média global, 33%.

Na verdade, pouco mais da metade dos australianos está preocupada com o envelhecimento, 51%, referindo que nem pensam muito nisso, mas cerca de 71% dos participantes acreditam estar preparados para a velhice.

quanto mais você envelhece, mais provável é que se sinta mais jovem por mais tempo

YouTube e Facebook

Um grande número de consumidores do YouTube no mundo são aposentados, com cerca de 36% dos usuários clicando na infinidade de entretenimento gratuito e vídeos informativos. Números anteriores à pandemia. Certamente maiores agora.

Além disso, uma das maiores fatias demográficas do Facebook é de pessoas com mais de 50 anos. É a mídia social mais usada por pessoas mais velhas.

Pois eu penso que você tem a idade que sente ter.

Se uma mulher finlandesa de 95 anos, Margit Tall, pode ser uma das pessoas mais velhas a fazer bungee jump, ou um homem de 80 anos, Yuchiro Miura, pode ser a pessoa mais velha a chegar ao cume do Monte Everest, mesmo após quatro cirurgias de coração aberto e sofrendo de uma pelve quebrada, quem realmente pode decidir se você está muito velho para fazer algo?

Com a expectativa de vida crescendo a cada ano, dar as boas-vindas à velhice ao apagar as velas aos 60 é um tanto questionável. A idade é apenas um número, pois é como você está se sentindo física e mentalmente o que determina se você está velho ou não.

Além disso, como diz o ditado, você só pode ser jovem uma vez, mas pode ser imaturo para sempre!

E, como dizia Pablo Picasso, "demora muito tempo pra se ficar jovem". Demore o tempo que você precisar para viver bem e aproveite bem o percurso!