Idosos têm regras específicas e 40% de desconto na renovação da CNH; veja valores

Validade da CNH

O tempo de validade da CNH vai depender da avaliação médica feita durante o exame de aptidão física e mental, que faz parte do processo de renovação da CNH.

O que vai definir o prazo máximo é a idade do condutor na data de realização do exame médico.

Esse tempo de validade também pode variar conforme avaliação do médico perito examinador de trânsito. Alguma exigência pode ser feita, como, por exemplo, o uso obrigatório de óculos.

O que diz a legislação

O chefe da Divisão de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), Egídio Nunes, explica detalhes sobre legislação, aborda questões como renovações, prerrogativas do médico do tráfego e o que a família pode ou não fazer nesses casos.