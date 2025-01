Casal de idosos adapta carro com cama, fogão e pia para viajar pelo Litoral; veja vídeo

Foi sobre quatro rodas que Marisa Solange Colvara de Souza, 64 anos, conseguiu realizar já na terceira idade parte do sonho da juventude de ser mochileira. Sempre que possível, a aposentada e o marido, Roberto Colvara de Souza, 66, pegam a estrada em direção ao Litoral.

O destino dificilmente é pré-definido, já que as viagens não incluem estadia em hotéis ou pousadas. Isso porque, na parte de trás de uma Doblo adaptada, o casal tem tudo que precisa para passar dias longe de casa — inclusive cama.

Para quem o observa de fora, fechado, o veículo parece qualquer outro. Mas, ao abrir as portas, as adaptações impressionam: no lugar dos bancos traseiros, está uma estrutura de madeira que serve de armário e, à noite, sustenta um colchão.

Em um canto, suspensos perto do teto e das aberturas traseiras, há uma pia e um fogão com duas bocas, conectado a um botijão de gás. A estrutura pode ser baixada para que Marisa cozinhe sentada dentro do carro e, depois, Roberto lave a louça.

De acordo com a aposentada, apesar de sempre terem gostado muito de viajar, os dois se casaram bem novos e, logo depois, vieram os quatro filhos. A rotina com a família e o trabalho em Campo Bom fazia com que o casal só conseguisse visitar o Litoral nos finais de semana. Nessa época, ficavam hospedados em pousadas.

Investimento de R$ 8 mil

As aventuras sobre quatro rodas começaram na pandemia, quando ainda tinham um carro comum e, mesmo assim, dormiam dentro dele. O dia a dia na viagem envolvia comer no restaurante que estivesse aberto e aproveitar o clima mais fresco da praia.

— Depois, compramos um carro maior, mas eu ainda me sentia incomodada porque tinha que cozinhar na rua. Daí compramos essa Doblo e estamos adaptando para nós. Daí tem cama, a pia e o fogão, que a gente levanta e eu cozinho ali. Se estiver chovendo, a gente pode fazer tudo ali dentro. Tem um corredor (parte sem caixas) ali. A gente foi adaptando conforme a nossa necessidade — explica Marisa, destacando que foram os dois que construíram tudo e que há inclusive um armário para seus temperos.

Nas caixas de madeira ficam os mantimentos e itens pessoais, além das coisas de Luck, o cachorro da raça poodle que tem 13 anos e os acompanha.

Entre os espaços, também há uma geladeira de caminhão, um vaso sanitário adaptado, uma bateria estacionária onde carregam os celulares e duas cadeiras de fechar. Já no bagageiro externo, carregam a "barraca do banho", o chuveiro, uma mesa e os travesseiros.

— A nossa prioridade era dormir bem, porque dormir grudado não dá. A gente já está junto há 50 anos, não precisa estar grudado. A gente precisa de espaço — brinca Marisa, acrescentando que o investimento no veículo foi de aproximadamente R$ 8 mil.

O poodle Luck, 13 anos, é companheiro de viagem do casal. Camila Hermes / Agencia RBS

Ideia de ir ao Ushuaia

O casal costuma ir para Imbé, no Litoral Norte, porque gosta muito do local, mas também circula por outras praias da região quando tem tempo. Além disso, já viajaram assim para Santa Catarina e para o Paraná, bem como para o interior do Rio Grande do Sul e para lagoas.

Desta vez, contudo, só podiam ficar poucos dias: chegaram na quinta (23) e voltariam para casa nesta terça-feira (28), pois precisavam cuidar de um dos cinco netos.

Para eles, a maior vantagem de viajar com o carro adaptado é a liberdade de poder mudar de lugar sempre que sentem vontade, sem precisar ficar presos a um único endereço.

— A gente dorme em um local seguro e vai em algum lugar para tomar café, em outro para almoçar, e assim fica pipocando. A gente gosta de tranquilidade, daí vai em um lugar que tem uma sombra boa — relata a aposentada. — Se estiver muito bom, a gente é capaz de passar o dia lá. A gente quer esse fresquinho, essa brisa. No mar, a gente vai muito pouco, mas damos uma caminhada de manhã, sentamos para tomar um chimarrão. A gente quer fazer as coisas sem hora.

Roberto concorda que a experiência tem sido muito boa:

— Me sinto no céu. Não esperava que ia ser tão bom. Queremos continuar por muito tempo, se a idade permitir. Para o futuro, nossa ideia é chegar até o Ushuaia, na Argentina, curtir o frio lá.

Carro foi adaptado para contar com fogão e outros itens. Camila Hermes / Agencia RBS

Inspirar outras pessoas

Para compartilhar as aventuras, a dupla criou um perfil no Instagram e um canal no YouTube. A ideia, conforme a aposentada, é inspirar outras pessoas a irem atrás de seus sonhos, mesmo que não tenham muitos recursos e independentemente da idade.

— É para as pessoas saberem que podem fazer. A gente gasta tão pouco, temos uma programação de gastar uns R$ 200 por semana, mas às vezes a gente não gasta isso. E comemos muito menos aqui, porque ficamos indo de um lugar para outro. Em casa, a gente é sedentário. Aqui, a gente caminha, é outra vida — aponta Marisa.

Leia Mais Saiba quais cuidados os idosos devem ter com a saúde bucal

Propósito de vida

Alexander Daudt, médico oncologista e coordenador do Centro de Medicina de Estilo de Vida e Longevidade Saudável do Hospital Moinhos de Vento certificado pelo American College of Lifestyle Medicine (ACLM), comenta que a Medicina de Estilo de Vida envolve diversos pilares que se complementam.

Entre eles, estão o controle do estresse, a prática de atividade física, a manutenção de uma alimentação saudável, o sono reparador, a importância das conexões afetivas e o controle do uso de substâncias tóxicas, como o tabaco e o álcool.

Os pilares citados pelo especialista estão, de certa forma, relacionados com as vantagens das viagens citadas pelo casal. Diante disso, Daudt destaca a atitude de Marisa e Roberto de viver um sonho: