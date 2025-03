Flexível, paciente e tolerante: como deve ser o perfil de um cuidador de idoso; veja dicas 

Familiares devem priorizar quem tem curso de cuidador de idosos na hora da escolha do profissional. maru54 / stock.adobe.com

Quando se decide contratar um ou mais cuidadores para o idoso, é preciso fazer uma seleção criteriosa dos profissionais que passarão a conviver com a família dentro de casa. Analisar a formação, a experiência prévia e as referências profissionais dos candidatos, além de características de personalidade e comportamento, estão entre as principais dicas de especialistas.

É fundamental conversar com os pretendentes à vaga. Deve-se priorizar quem tem curso de cuidador de idosos e também outras formações afins, como técnico em enfermagem.

Há características imprescindíveis, e o empregador precisa questionar o candidato sobre o quanto este se acha paciente, tranquilo, organizado, proativo.

Atenção e paciência

Peça que o aspirante à vaga quantifique cada uma das características, positivas e negativas, que você deseja avaliar: “De zero a 10, quanto você se acha estressado?”, por exemplo.

Fundadora da Acuidar – Cuidadores Especializados, a fisioterapeuta Jéssica Ramalho está habituada a esse tipo de seleção.

— Tente casar a personalidade do cuidador com a do assistido. Se o cuidador é mais calado e o idoso também gosta de alguém que seja mais calado, vamos gerar uma qualidade de vida melhor para o paciente — pontua Jéssica.

Jussara Kohn é responsável por duas senhoras com demência, de 88 e 92 anos: "Tenho que estar muito bem para assistir meu paciente". Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ao solicitar referências de antigos locais de trabalho, você poderá descobrir como era essa pessoa no exercício das funções – não deixe de cumprir essa etapa. É fundamental falar com os empregadores passados, e não apenas pedir a comprovação desses períodos de trabalho.

— Pergunte sobre pontualidade, assiduidade, se a pessoa realmente cumpria as demandas, se cuidava com excelência, se era comprometida. Estamos colocando alguém dentro da nossa casa para cuidar de alguém que amamos. A análise tem que ser criteriosa — orienta Jéssica.

Não é imprescindível que o cuidador e o paciente tenham gostos e hábitos semelhantes, ainda que isso possa facilitar o entrosamento da dupla. O essencial é que o funcionário viabilize as atividades de que o idoso gosta, como organizar os materiais para pintar e desenhar ou preparar a poltrona e o pufe para os pés para assistir à novela.

— O cuidador tem que fazer o intermédio nessas atividades. Tem que ser um facilitador — diz Silvia Camila Marchiore Ciocca Sales, terapeuta ocupacional e gerente técnica da Home Angels Brasil Cuidadores Supervisionados de Pessoas.

Se o idoso tiver condições, cognitivas e físicas, pode participar do processo de escolha do seu próprio cuidador. Quando não for possível, filhos e netos, ou outro parente que conheça bem o idoso, conduzem esse processo, orienta Jéssica.

Feita a contratação, é importante que um membro da família acompanhe os primeiros dias de atuação do novo cuidador. Além de explicar como é a rotina e repassar as tarefas, recomenda-se observar como se dá a interação entre o profissional e o paciente.

— Passe na residência para ver como está a adaptação. É normal o idoso mostrar resistência e dizer que não gostou, mas não troque o cuidador no primeiro dia. Uma semana a 10 dias costumam ser suficientes para a adaptação. A família também precisa ter paciência e tranquilidade para ir conversando com o idoso e com o cuidador. Com dedicação e empenho, a tendência é de que tudo corra bem depois — orienta Silvia.

Jussara Kohn trocou a carreira no setor administrativo pela assistência a idosos. Frequentou um curso de formação de cuidadores, graduou-se em Gerontologia e agora cursa uma pós-graduação na mesma área. No momento, é responsável por duas senhoras com demência, de 88 e 92 anos, uma em casa e outra em uma geriatria. Entre suas responsabilidades, estão ajudar na higiene, estimular e auxiliar na hidratação e na alimentação e acompanhá-las em consultas e exames. O principal, destaca Jussara, é garantir o bem-estar do idoso com o ambiente sempre limpo e organizado.

— É um desafio bem grande. Não é uma situação muito simples. Existem muitas adversidades, uma sobrecarga muito grande, principalmente a dependência do idoso em relação à gente. Tenho que estar muito bem para assistir meu paciente — afirma Jussara, que preserva uma rotina de exercícios físicos e atividades de lazer com os amigos.

Além de ter garantidos os períodos de descanso, o cuidador deve ser bem recebido pelos moradores da casa e demais familiares. As boas relações e condições para exercer as atividades beneficiam todos os envolvidos.

— Tão importante quanto o idoso se sentir bem é o cuidador se sentir bem para que consiga prestar uma assistência mais duradoura — comenta Jéssica.

Como selecionar um cuidador de idosos