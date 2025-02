Por que falar sobre a menstruação?

New Africa / stock.adobe.com

Nos últimos 150 anos, a idade média da primeira menstruação (menarca) tem diminuído progressivamente , marcando o início da vida fértil feminina. Durante o século 19, ocorria, em média, entre os 16 e 17 anos. Em 1920, já havia caído para 14 e 15 anos, e desde a segunda metade do século 20 situa-se em torno dos 12 e 13 anos .

Diversos estudos apontam para fatores como dieta, gordura corporal, sedentarismo, fumo, álcool, estresse e história familiar, mas ainda não há consenso sobre as causas exatas .

Paralelamente, a expectativa de vida e a idade da última menstruação (menopausa) aumentaram . No século 19, a expectativa de vida urbana média era de 40 a 50 anos, enquanto hoje, em países com alto grau de desenvolvimento, varia entre 70 e 85 anos.

A menopausa ocorre, atualmente, entre 45 e 55 anos , o que elevou o número de ciclos menstruais de cerca de cem para aproximadamente 400 ao longo da vida, com implicações significativas para a saúde e o bem-estar das mulheres.

Contexto sociocultural e estigma

Para os homens, o sangue geralmente remete a guerras, ferimentos ou doenças, enquanto, para as mulheres, menstruar simboliza renovação . O contexto sociocultural molda as vivências menstruais.

O contexto sociocultural tem forte influência na forma como as mulheres e meninas experimentam a menstruação. Normas sociais, crenças, sintomas físicos e psicológicos, como cólicas, fadiga e alterações de humor, e hábitos tradicionais podem impactar significativamente a maneira como a menstruação é percebida e vivenciada em diferentes comunidades .

Vergonha, estigma e falta de acesso a banheiros adequados afetam negativamente a saúde mental de meninas e mulheres. A falta de recursos menstruais pode levar ao absenteísmo escolar e até ao abandono precoce dos estudos , comprometendo também a participação social e profissional . O estigma em torno da menstruação cria barreiras no trabalho e na sociedade.

Aspectos como práticas menstruais, gestão de vazamentos e odor requerem abordagens integradas para melhorar a saúde feminina. Linguagem inclusiva na discussão sobre saúde menstrual é vital para abordar todas as dimensões dessa experiência.

O tabu em torno do tema

Discussões recentes sobre "justiça menstrual" destacam a necessidade de enfrentar o tabu em torno do tema , ainda ignorado por muitos homens, apesar de ser vivido por metade da população.

Além disso, falar sobre menstruação é essencial para prevenir gestações precoces . Dados mostram que áreas com menos saneamento básico apresentam maiores taxas de gestação em meninas de 10 a 14 anos, reforçando a importância de banheiros públicos com higiene, privacidade e segurança adequadas. Banheiros femininos deveriam considerar duchas higiênicas e cabines adaptadas, atendendo às necessidades específicas das mulheres .

Professora do Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunição (Fabico) da UFRGS

