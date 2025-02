Santa Casa passa a reciclar 100% dos resíduos têxteis que produz com roupas de cama e vestuário

Como funciona

Todas as roupas, lençóis, fronhas, camisolas, cobertores e demais peças que não podem mais ser reutilizadas com segurança são enviadas para uma empresa parceira. Na sequência, os tecidos são reciclados para uso na fabricação de hampers — sacolas utilizadas em ambientes hospitalares para o transporte de roupas sujas, contaminadas ou infectadas.

— As sacolas recicladas duram duas vezes mais do que as convencionais e são 11% mais baratas — explica Bruna Trolli, coordenadora de Gestão Ambiental do complexo.