Uma epidemia de canudos de plástico nas praias gaúchas

Canudos jogados na areia da praia de Torres no fim de semana.

Há todo tipo de lixo descartado de forma errada no litoral gaúcho, mas um deles chama a atenção pelo impacto ambiental: os canudos de plástico . Eles estão em toda parte.

É uma epidemia , se é que se pode definir assim a falta de consciência de quem não vê problemas em deixar o resíduo na areia ou no calçadão antes de ir embora como se houvesse "planeta B".

No último final de semana, em apenas 20 minutos de caminhada, Alexis Sanson, coordenador do projeto Praia Limpa Torres, coletou dezenas deles. Se ele (ou qualquer um de nós) ficasse um dia inteiro ou mais catando canudos na beira-mar — não só lá, mas em qualquer praia movimentada do litoral gaúcho — seriam centenas, milhares.