Depois desse inferno climático, ainda vamos querer cidades de concreto?

Tem sido assim com praças e parques. Foi o caso da nova orla do Guaíba, que, no projeto original, tinha ainda mais cimento do que tem hoje. Técnicos deram-se conta do exagero e solicitaram a alteração da proposta, deixando uma faixa de vegetação no calçadão (sábia decisão!), onde hoje há grama, mudas de árvores e arbustos.