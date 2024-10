O vídeo de uma mãe consolando uma criança durante um tiroteio no Rio de Janeiro ganhou as redes sociais nos últimos dias. Ela pede que a menina respire e tente se acalmar, de modo a assumir o controle sobre suas emoções em meio à situação de pavor. Ainda que a situação enfrentada tenha sido extrema, desenvolver habilidades emocionais pode ser útil não só para lidar com momentos intensos, mas para o dia a dia.