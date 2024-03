Como saber se o desenvolvimento de uma criança está de acordo com o esperado para a idade dela? A resposta é complexa pelo fato de cada um ter características próprias que influenciam na evolução de habilidades. Porém, uma cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) pode ajudar na tarefa, ao elencar os principais marcos do desenvolvimento de crianças com idades entre dois meses e cinco anos.