A Organização Mundial de Saúde (OMS) produziu um novo guia para alimentação complementar de lactentes e crianças de seis a 23 meses de idade, trazendo as principais diretrizes sobre o assunto. Uma das alterações que mais chamou atenção, foi a recomendação do uso de leite de vaca quando o aleitamento materno não for possível, para crianças a partir de seis meses — anteriormente, apenas fórmulas eram recomendadas.