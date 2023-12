Época de banhos no mar, na piscina ou no rio, o verão se aproxima. Para curtir e se refrescar com a família e amigos sem contratempos, existem alguns cuidados importantes a serem adotados de modo a garantir a saúde e a segurança. São medidas que, se seguidas corretamente, podem evitar frustrações nos momentos de lazer e até mesmo tragédias.