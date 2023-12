Uma segunda sessão extraordinária na Câmara de Vereadores de Torres, no litoral norte gaúcho, aprovou, nesta quarta-feira (29) por 10 votos a 1 a revisão do Plano Diretor do município. Foram apresentadas 142 emendas ao documento enviado pela prefeitura, das quais, 86 deferidas, 52 rejeitadas, três retiradas e uma prejudicada (quando significa sentido contrário ao de outra já aprovada).