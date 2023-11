Após apreciação de 142 emendas, o projeto de revisão do Plano Diretor do município de Torres, no litoral gaúcho, está apto para a votação final. Nesta sexta-feira (17), a Câmara Municipal realizou a primeira sessão extraordinária para debater o documento protocolado em agosto deste ano pela prefeitura. Com aprovação das emendas por 10 a 1, os parlamentares votarão, na próxima terça-feira (21), se a proposta do Executivo vai se tornar lei.