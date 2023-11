A vida de um jovem gari do Litoral Norte do RS mudou nos últimos anos depois que o ato de correr atrás do caminhão do lixo recebeu um significado ainda maior: o de correr atrás dos sonhos. Aos 22 anos, Antônio Henrique da Conceição é um fenômeno nas redes sociais com vídeos em que mostra a sua rotina de trabalho e tenta motivar outros jovens.