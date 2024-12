Balneário Camboriú ganhará edifício de luxo assinado pela grife italiana Armani

Empreendimento ficará na Avenida Atlântica, 5320. Embraed / Divulgação

A cidade catarinense conhecida pelos edifícios de luxo ganhará um novo arranha-céu residencial. O empreendimento de 270 metros de altura, resultado de uma parceria entre a construtora Embraed e a grife italiana Armani/Casa, ficará na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina.

O edifício terá 78 andares e 113 apartamentos. Desses, 31 serão de 1,1 mil metros quadrados e poderão incluir piscinas e jardins privativos. O projeto imobiliário, denominado Armani/Casa Residences by Embraed, deverá ser lançado oficialmente em 2026. As datas para o início da construção e das vendas devem ser divulgadas em breve.

A parceria entre a construtora e a grife italiana para o desenvolvimento do projeto começou ainda em 2022. O prefeito de Balneário Camboriú, Fabricio Oliveira, acompanhou a movimentação e vê o empreendimento com um olhar positivo.

— É uma construtora local que vai fazer um empreendimento com as características da Armani. Então, para nós, enquanto prefeitura, aprovamos o edifício e, depois, é tudo com a construtora, que faz toda essa parte de trazer as marcas, que colocam em evidência a cidade.

Como é o projeto?

As áreas comuns e comodidades do novo empreendimento foram totalmente projetadas pelo Armani/Casa Interior Design Studio. Elas também contarão com acessórios da grife italiana.

A inspiração do projeto vem de outro empreendimento, assinado pela grife Tonino Lamborghini, o primeiro contemporâneo da marca e da grife no Brasil. Para a CEO da Embraed, Tatiana Cequinel, a parceria com a Armani significa a conclusão de um trabalho iniciado em 2022.

— Tudo começou quando fomos à Itália e apresentamos o projeto, os padrões da Embraed e a localização única. Foram fatores-chave que diferenciam a viabilidade da colaboração entre as duas marcas. O projeto foi submetido à rigorosa análise de Giorgio Armani antes da decisão final — garante.

O empreendimento ficará localizado em um terreno de 3,5 mil metros quadrados no endereço Avenida Atlântica, 5320, no bairro Orla Sul. A área, segundo a construtora, desde 2022 vem se consolidando como de alto padrão na cidade.

A previsão é de uma receita potencial de R$ 1,5 bilhão.

— Ter o primeiro projeto imobiliário da Armani/Casa no sul do Brasil é uma grande honra para nós, pois são duas marcas que prezam por excelência, exclusividade e qualidade em tudo que é feito — acrescenta Tatiana.

Quando vai ser entregue?

O lançamento do projeto está previsto para 2026. Porém, a entrega do empreendimento, conforme a Embraed, ainda não tem uma data marcada.

— No momento, ainda estamos finalizando alguns pontos sobre o cronograma das vendas. Assim que tivermos uma data definida, iremos comunicar todo o mercado.

A construção é voltada tanto para quem já mora no município considerado a "Dubai Brasileira" quanto para pessoas de outras cidades.

— Os apartamentos são para quem busca um local personalizado e de exclusividade, pois outro grande diferencial são os tamanhos de algumas unidades — finaliza a CEO.