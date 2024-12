Com melhora na balneabilidade, RS tem 86 pontos próprios para banho dos 93 analisados pela Fepam

Segundo a Fepam, o Balneário Mostardense, em Mostardas, está apto para banho. André Ávila / Agencia RBS

O número de pontos próprios para banho no Rio Grande do Sul aumentou de 81 para 86 nesta semana. O resultado foi divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira (27), no segundo boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2024/2025 – veja a lista completa no fim da reportagem.

Dos 93 pontos analisados, 92,4% estão aptos a receber banhistas, incluindo todos os 33 locais do Litoral Norte. Locais impróprios para banho caíram de 12 para sete.

Confira os locais impróprios:

Barra do Ribeiro – Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba

– Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba Cerrito – Balneário Cerrito – Rio Piratini

– Balneário Cerrito – Rio Piratini Pedro Osório – Balneário Pedro Osório – Rio Piratini

– Balneário Pedro Osório – Rio Piratini Pelotas – Valverde – Trapiche

– Valverde – Trapiche Pelotas – Santo Antônio – Rua Bagé

– Santo Antônio – Rua Bagé São Jerônimo – Praia do Encontro – Rio Jacuí

– Praia do Encontro – Rio Jacuí São Lourenço do Sul – Praia das Ondinas

Da lista de impróprios saíram cinco pontos: Cidreira (Rua Calábria), Tramandaí (Avenida da Igreja) e Imbé (Mariluz), no Litoral Norte, além de Rosário do Sul (Praia das Areias Brancas) e Osório (Lagoa do Peixoto).

Entenda o levantamento

A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Nos balneários de Pelotas, Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas as cianobactérias.

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Monitoramento até fevereiro de 2025

O projeto Balneabilidade realizará 15 análises, ao longo de 15 semanas consecutivas para compor boletins de resultados semanais a respeito da qualidade da água de praias e balneários do Estado. Os documentos devem feitos até o último final de semana de fevereiro, com divulgação sempre às sextas-feiras.

Além dos boletins, disponibilizados no site e nas mídias sociais da Fepam, placas serão fixadas junto aos pontos monitorados para indicar se o lugar é próprio ou impróprio para banho.

O serviço é uma das ações vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), dentro do projeto Operação Verão Total 2024 - 2025, do governo estadual.

