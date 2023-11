Maria Augusta Simas tem um salão de beleza em Imbé. Após anos difíceis, a aproximação da temporada de verão 2024 trouxe boas expectativas. A realidade da manicure se assemelha a das cidades do litoral norte gaúcho, que se preparam para receber os turistas com otimismo. Lideranças das praias do Rio Grande do Sul projetam um período com demanda superior ao dos outros anos.