Conhecida como a “Capital das Praias”, Tramandaí tem 55 mil habitantes e a população quintuplica nos meses de verão. Como as principais cidades do litoral norte gaúcho percorridas por GZH entre os dias 6 e 9 de novembro, a praia se prepara para a alta temporada com obras. No entanto, foi o município com mais reclamações por parte de moradores que conversaram com a reportagem.