Uma Imbé mais iluminada e pavimentada. Esse é o objetivo do município do litoral norte do RS para atrair mais turistas na temporada de verão 2024. O município aposta no incremento da infraestrutura para ter um movimento similar ao da vizinha Tramandaí, da qual se emancipou em 1988. A praia tem cerca de 26 mil habitantes e espera chegar a 200 mil na estação mais importante do ano para a região.