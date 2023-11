Com uma população de 63 mil habitantes, Capão da Canoa, no litoral norte do RS, se prepara para ver crescer o números de moradores a partir de dezembro pela chegada dos veranistas. A RS-407, o acesso principal à praia, costumava registrar congestionamentos e apresentar dificuldade na condição de ultrapassagem, mas, neste ano, a via passou por revitalização e duplicação.