Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira (8), o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Rio Grande do Sul, José Cleber Dias de Souza, comentou sobre o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em virtude do vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP), a gripe aviária.