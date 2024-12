O Inter entrou em campo nesta quarta-feira (4) para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão . O resultado foi 1 a 0 para o time carioca , que está perto do título nacional. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha .

