Título de paisagem vitícola destaque vai para o Vale dos Vinhedos, pela quarta vez seguida 

Além do Vale dos Vinhedos, concorreram outras quatro regiões vitivinícolas do RS.

É tetra! A região do Vale dos Vinhedos venceu, pelo quarto ano consecutivo , o pódio do concurso da Associação Brasileira de Sommeliers do Estado (ABS-RS), na categoria paisagem vitícola. A premiação ocorreu na terça-feira (3), em Bento Gonçalves, na Serra, e busca divulgar todo o setor produtivo .

— Sobretudo neste ano de 2024, quando o nosso Estado foi duramente castigado pela maior catástrofe climática de sua história, receber uma premiação que enaltece justamente aquele que é um dos principais atributos do Vale dos Vinhedos, suas belezas naturais, tem uma relevância muito grande no desafio que todos temos enfrentando com relação à retomada do turismo.