"Estamos em dívida com nossa torcida", comenta Villasanti após empate do Grêmio com o Vitória

Fora de casa, já livre do risco de rebaixamento e visando confirmar a vaga na Copa Sul-Americana, o Grêmio empatou com o Vitória em 1 a 1. O Tricolor saiu na frente na etapa inicial, mas cedeu empate no segundo tempo. Na saída de campo, o capitão Villasanti considerou o resultado justo, mas avaliou que a temporada foi abaixo do esperado e que o time está em "dívida com a torcida".

— Um jogo difícil, muito difícil. No primeiro tempo, fomos bem. No segundo, a pressão deles forçou o empate e acho que foi um resultado justo. Foi um ano difícil para nós. Sabemos que estamos em dívida com nossa torcida — destacou o volante, que ainda completou:

— Sabemos o tamanho do Grêmio e que merece estar no topo, lutando por coisas importantes. Agora vamos descansar e preparar o domingo para tentar fechar o ano da melhor maneira possível.