Vitória 1x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (4), em Salvador, o Grêmio empatou com o Vitória em 1 a 1. Em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão, o Tricolor saiu na frente, ainda na etapa inicial, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Aos 37, João Pedro abriu o placar para a equipe gremista após passe de calcanhar de Pavon. O autor do gol do time baiano foi o atacante Alerrandro, de cabeça, aos 22 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Tricolor está momentaneamente em 12º, com 45 pontos, próximo de confirmar vaga na Sul-Americana de 2025. O último compromisso do Grêmio é contra o Corinthians, domingo (7), na Arena. Será o jogo derradeiro da temporada e marcará a despedida do zagueiro Pedro Geromel.