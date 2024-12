Perto da aposentadoria, Geromel projeta futuro: "Não pretendo trabalhar no futebol"

No momento, ele quer passar mais tempo com a família. Realizar tarefas corriqueiras, como levar e buscar os filhos na escola. Os coleguinhas de escola dos seus filhos verão uma nova figura no pátio do colégio.

Geromel fará a sua despedida como jogador do Grêmio diante do Corinthians. Com o Grêmio aliviado pela fuga do rebaixamento, o jogo das 16h será mais uma homenagem à carreira do jogador e seus 409 jogos com a camisa gremista do que uma partida pela rodada final do Brasileirão.