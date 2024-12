"Temos que comemorar sim a permanência na Série A", celebra técnico do Juventude

Técnico Fábio Matias garantiu o Juventude na Série A de 2025. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Com Fábio Matias o Juventude voltou a apresentar um bom futebol e chegou aos 45 pontos, número mágico para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

Na noite desta quarta-feira (4), o Papo venceu o São Paulo, no Morumbi, pelo placar de 2 a 1 e carimbou a sua vaga na Série A de 2025. Após a partida, o técnico disse que o torcedor tem que comemorar a permanência e falou sobre esse período curto dentro do Estádio Alfredo Jaconi.

— O Juventude é cercado de muitas pessoas do bem, pessoas boas, pessoas trabalhadoras. As ideias tem que ser compradas. Se essas ideias não forem compradas, não adianta. E esses jogadores cumprem bem essa ideia. E aí tu conseguiu dentro dos jogos aos poucos ir evoluindo e crescendo, organizando alguns pontos que a gente via que havia necessidade de organizar, mas de novo, o principal é a forma de acolhimento do clube em si — comentou o treinador que completou sobre a vaga na Série A:

— Então temos que comemorar sim a permanência na série A do Campeonato Brasileiro, mas sabendo que temos ainda mais um último jogo contra o Cruzeiro e com possibilidade de brigar por algo maior mas as coisas aconteceram partes como eu falei em outras entrevistas, jogo a jogo, sempre buscando o próximo jogo, o próximo adversário.

A escalação diante do São Paulo contou com uma novidade. Mandaca começou no banco de reservas e Nenê, referência técnica da equipe neste ano, iniciou entre titulares.